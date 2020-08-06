Москва, , 11:00 — REGNUM Проект санитарно-эпидемиологических требований по предоставлению услуг гражданам, в котором предлагается запрет совместной перевозки продовольственных продуктов с агрохимикатами и бытовой химией, предложил Роспотребнадзор. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

«При совместной перевозке может произойти контаминация — загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в сообщении отмечается, что в случае перевозки вероятность нарушения целостности упаковки повышается в несколько раз.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на совместную транспортировку продуктов питания вместе с товарами непродовольственного характера был снят в апреле нынешнего года по постановлению главного государственного санитарного врача России.

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