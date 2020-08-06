Цхинвал, , 12:34 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вечером 5 августа посетил зону карантина в Республиканском медицинском центре и побеседовал с размещенными там гражданами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что впервые с начала пандемии находящиеся в карантинном пространстве очень эмоционально требовали, чтобы их отпустили домой без прохождения карантина. Звучали обвинения в адрес властей, что не всех, кто вернулся из-за границы, отправляют в изоляцию. Об этом стали писать в соцсетях. Президент поговорил с одной из активных противниц карантина.

«Ни один из приехавших не попал домой без двухнедельного карантина. В том числе министры, главы ведомств. Я вам, скажу, что и моя семья, супруга, сын и дочь, сегодня прибыв в Южную Осетию также находятся на карантине в гостинице «Алан», — рассказал Бибилов.

Он добавил, что эта мера нужна для защиты населения от коронавируса, чтобы не повторилась печальная ситуация, как в ряде стран.

Стоит отметить, что ранее депутаты парламента Южной Осетии сделали запрос в погранслужбу. По официальным данным, в июне в республику въехали 2195 человек, а в карантинную зону были направлены только 207. Разницу пограничники объяснили тем, что российские силовики, которые прибывают в командировку в республику, карантин проходят по месту дислокации.

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