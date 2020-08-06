Пекин, , 10:45 — REGNUM Средства массовой информации (СМИ) в Китае раскритиковали Индонезию за противодействие притязаниям Пекина в Южно-Китайское море, сообщает Sindonews.

Постоянное представительство Индонезии при ООН направило письмо Генеральному секретарю в мае, в котором напомнило, что претензии Пекина в Южно-Китайском море не имеют международно-правовых оснований и противоречат конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Сама Индонезия фактически не вовлечена в территориальные споры в Южно-Китайском море. Однако у нее возник конфликт с Пекином, когда китайские рыболовные суда появились в водах индонезийского острова Натуна.

СМИ КНР заявили, что Пекин никогда не претендовал на суверенитет над островами Натуна.

«Но причины, по которым Индонезия разыгрывает такие трюки, неудивительны», — написали в газете Global Times, имея в виду отказ Индонезии от притязаний Китая на мореплавание в Южно-Китайском море.

СМИ назвали несколько причин, по которым Индонезия ведет себя подобным образом.

«Сокращение оборонного бюджета ослабило военный потенциал Индонезии в Южно-Китайском море, включая остров Натуна», — говорится в газете Global Times.

Индонезия объявила, что сократит свой оборонный бюджет в этом году почти на 588 млн долларов США из-за пандемии.

Вторая причина, по мнению китайского издания, заключается в том, что Индонезия неверно оценила ситуацию, когда попыталась воспользоваться арбитражем, инициированным Филиппинами четыре года назад.

Третья причина заключается в том, что Индонезия склонна создавать препятствия для привлечения иностранных инвестиций на остров Натуна.

Согласно изданию, предложение Индонезии о разрешении морских споров в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года на самом деле абсурдно.

«Одна из проблем состоит в том, что конвенция появилась позже, чем Китай заявил о суверенитете. Другая — в том, что некоторые страны не подписали эту конвенцию, но они смехотворно просят других соблюдать конвенцию», — отметили в Global Times.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подняла тему растущей напряженности в Южно-Китайском море и, в частности, попросила Китай уважать международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

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