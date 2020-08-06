Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Петербурге планируют провести акцию памяти медиков, погибших в борьбе с коронавирусом. К народной «Стене памяти» на Малой Садовой улице собираются прийти люди и возложить там цветы в 17:00 6 августа.

Ровно сто дней назад на строительном заборе напротив офиса комитета по здравоохранению Петербурга появилась первая фотография погибшего медика, и с тех пор к ней присоединились десятки других.

«Сегодня там уже 87 памятных табличек с именами тех, кого мы потеряли в этот «ковид» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы туда придем после 17:00. Присоединяйтесь… Давайте помянем тех, кто ушел на небо», — предложила одна из создательниц «Стены памяти», петербурженка Ирина Маслова.

Предполагается, что на Малую Садовую могут прийти и родные погибших медиков.

Читайте также: Больницы Петербурга продолжат переход к штатной работе

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге умер водитель «неотложки», заболевший COVID-19

Читайте развитие сюжета: Стену памяти погибшим от COVID-19 медикам Петербурга могут перенести