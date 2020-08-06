Петрозаводск, , 10:55 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки умер 19-й больной COVID-19, кроме того, в регионе продолжается суточный рост числа выявленных носителей — 41 человек за последние 24 часа. Вместе с тем региональные власти объявили о новых послаблениях, которые коснутся работы дежурных детских садов, библиотек и молодоженов.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, накануне стало известно о смерти девятнадцатого жителя республики от COVID-19. Не стало 69-летнего жителя Кондопоги, который находился на лечении в COVID-отделении для пациентов, нуждающихся в хирургической помощи. Течение болезни у него осложнялось хроническими заболеваниями.

Помимо 19 летальных исходов от COVID-19 в республике умерли еще 13 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, но причиной смерти стали другие заболевания (онкология, сердечно-сосудистые катастрофы и другие), поэтому в статистику умерших от «ковид» они не вошли.

«В целом в Карелии смертность от COVID-19 в три раза меньше, чем по России: 3,1 случай на 100 тысяч населения в Карелии и 9,9 на 100 тысяч — в Российской Федерации», — пояснил Артур Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 2507 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, в том числе 41 новый случай за сутки, среди которых пятеро детей. В числе новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 22 выявлены в Петрозаводске, семь в Лоухском районе, пять в поселке Чална Пряжинского района, три в Костомукше и по два случая в Прионежье и в Кондопоге.

На данный момент 1700 человек выписаны, в том числе 34 — за минувшие сутки. Всего проведено 120 385 исследований, из которых 1103 за сутки. 844 человека находятся на карантине (за сутки их количество увеличилось на 16 человек), еще два человека находятся в местах обсервации.

С 1 апреля наблюдается рост госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией — 1047 человек, из которых четверо за сутки. 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Летальных исходов от внебольничной пневмонии за минувшие сутки не зарегистрировано.

На фоне стабильной динамики глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое существенно упрощает условия приема детей в дежурные группы дошкольных учреждений. Также вступают в силу и другие важные изменения, которых ждали многие жители республики.

Так, с 10 августа в дежурные группы и детсады республики разрешено принимать детей вне зависимости от того, трудятся их родители непосредственно на рабочем месте или дистанционно. Справки с места работы, соответственно, также предоставлять больше не нужно. Кроме того, в дежурные группы теперь можно принимать детей, проживающих совместно с пожилыми родственниками старше 65 лет.

«Дети с признаками ОРВИ, а также из круга контактов людей, заболевших коронавирусом, до получения разрешения врача в детсады не допускаются. Напомню, решение об открытии дежурных групп и детсадов по-прежнему принимают органы местного самоуправления исходя из эпидситуации на конкретной территории», — отметил глава региона.

Помимо этого, с понедельника, 10 августа могут начать работу читальные и компьютерные залы библиотек, при соблюдении персоналом и посетителями всех мер безопасности. При этом наполняемость залов не должна превышать 50% от максимально возможной. Разрешается работа государственных и муниципальных архивов, также при условии выполнения требований Роспотребнадзора.

«С сегодняшнего дня бракосочетание в торжественной обстановке можно проводить в присутствии 20 человек, включая молодоженов. Раньше количество участников церемонии ограничивалось десятью», — заметил Парфенчиков.

Ограничение по количеству участников массовых мероприятий — не более 20 человек — сохраняются. Исключение с 5 августа делается для мероприятий, которые проводятся на открытом воздухе на территориях тематических парков и парков культуры и отдыха.

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