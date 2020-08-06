Москва, , 10:45 — REGNUM Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями на портале «Работа в России» в июле текущего года стали механики, капитаны и горняки. Об этом 6 августа сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

«Список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до 250−300 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что представителей этой профессии ожидают на работу и на постоянной основе, и вахтовым методом в Приморском крае, Якутии, Астраханской, Архангельской, Сахалинской областях и других регионах.

Высококвалифицированные механики нужны в угледобывающих, рыбопромышленных и судовых компаниях.

Вторыми по размеру оплаты труда стали капитаны, которым работодатели готовы платить по 200−250 тыс. рублей в месяц, они требуются в Приморье, на Камчатке и Сахалине.

Третьими оказались идут горняки, которым предлагают от 200 тыс. рублей и выше. В данной отрасли на такие зарплаты могут претендовать инженеры, машинисты и мастера бурового оборудования.

Также в пятерку наиболее высокооплачиваемых вакансий попали IT-специалисты (зарплата 170−200 тыс. рублей), которые требуются в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также врачи (от 100 тыс. рублей).

«Широкие перспективы предоставляет отрасль здравоохранения с вакансиями для врачей различных специализаций. <…> Им требуются стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие», — также рассказали в Роструде.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что в настоящее время в России не стоит ждать бурного роста заработных плат, так как предприятия стараются направлять свободные средства на погашение кредиторской задолженности и восстановление своего экономического положения после сложных месяцев ограничительных мер.