Омск, , 10:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 106 носителей коронавируса, за весь период — 7424, сообщили ИА REGNUM 6 августа в минздраве региона.

Выздоровели 4560 человек, в том числе 83 — за последние сутки.

За сутки в Омской области скончался один пациент с коронавирусом, за весь период — 82.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 7318 человек.

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