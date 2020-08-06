Махачкала, , 10:29 — REGNUM Сотрудники силовых структур задержали бывшего главу Дербентского района Дагестана Курбана Курбанова, руководившего муниципалитетом около 16 лет. Он подозревается в незаконном выделении земельных участков, пишет ТАСС.

Отмечается, что накануне, 5 августа, в доме Курбанова силовики провели обыск. Затем его доставили на допрос в Махачкалу, после чего было оформлено задержание. Мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконном выделении земельных участков.

Подтверждением данной информации от официальных источников ИА REGNUM пока не располагает.

Курбанов возглавлял Дербентский район Дагестана в 1998—2014 годах. В 2014 году его задерживали по делу о превышении полномочий, но в 2017 году дело было прекращено. В настоящее время он является директором дербентского филиала Азербайджанского государственного экономического университета.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля был задержан и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев по подозрению в организации преступной группы, занимавшейся хищением и незаконной продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей. Спустя два дня его вместе с подельниками, среди которых главы двух сел, арестовали на два месяца. Связано ли задержание Курбанова с делом Шихиева, пока не известно.