Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Градостроительный совет Петербурга раскритиковал концепцию русского сказочного «диснейленда» — парка «Лукоморье», который собираются возводить в Царском Селе за 3 млрд рублей.

Проект парка сказок «Лукоморье» Jora Vision

Инвестором выступила компания «Светоч». Смольный выделил ей в аренду участок на Детскосельском бульваре, 13, в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга). Тут, рядом с Буферным парком, собираются поставить аттракционы, кафе, систему озер и рек — и всё это за 12-метровым забором в виде плотного березняка, а попасть внутрь можно только через золотые ворота. Внутри посетителей ждут богатыри, мертвые царевны, Людмила и Руслан, кот ученый и прочие персонажи. Проект собираются реализовать до 2024 года.

Проектировать «Лукоморье» взялись отечественное ООО «Санлайн-Строй» и голландские дизайнеры из Jora Vision. Почему проект был отдан этой голландской фирме, не пояснили, глава комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Владимир Григорьев пресёк это обсуждение.

Даже главный архитектор проекта Марина Каупонен, судя по всему, считает предложенный дизайн неуместным. Оказалось, что здание могло бы быть еще более впечатляющим — с возвышающимися башенками и куполами. «Они по мере своего понимания, видения этого объекта внесли изменения: убрали башни, купола с флюгерами и завернули все в лес. Ну, во-первых, почему они… впрочем, извините, я просто прочитаю», — пояснила она, продолжив цитировать материалы голландцев.

Проект парка сказок «Лукоморье» Jora Vision

Архитектор попросила помощи у Градсовета в диалоге с зарубежными коллегами. «Господа, думаю, вы и так видите архитектуру. Не удается до них донести, что они проектируют в нашей стране и в городе с богатыми культурными традициями. Поэтому мы при работе с ними зашли в некий тупик», — сказала Каупонен. «Я понимаю, что это очень спорные материалы, но мне нужно для вас сделать презентацию их идеи. Понимаю, что архитектура здесь — перекитч», — добавила она.

Члены Градсовета согласились с подобной оценкой. Они нашли фасады из березок и прочие детали проекта небрежными и странными, некоторые без стеснения сочли проект «чудовищным». Они поставили под вопрос уместность использования имени Александра Пушкина ради коммерческой выгоды в таком ключе: так, архитектор Евгений Герасимов предложил тому, кто хочет зарабатывать деньги на городской земле, сначала выкупить ее в собственность. Но даже тогда проект покажется ему неуместным, потому что он вторгается на территорию Буферного парка. Местами здания развлекательного центра также будут превышать разрешенную высотность на два метра.

Архитектор Святослав Гайкович назвал ангар в березках «простым ящиком», возле которого никто не захочет развлекаться, даже если его обильно украсить — объект существует вдали от инфраструктуры. На его взгляд, на глазах Петербург упускает возможность создать приятную и полезную развлекательную зону для горожан. «В этом проекте странно всё», — заключил Гайкович.

О том, что проект нельзя одобрять, заявил даже его рецензент, архитектор Михаил Мамошин. «Это не имеет аналогов, когда мы экспозицию выводим наружу. Я не буду говорить про глубокие реминисценции по поводу березовой рощи и так далее. Достаточно посмотреть на качество прорисовки фасада голландскими коллегами, где как-то русский стиль через готику. Но этого на наружном фасаде вообще не должно быть», — сказал Мамошин. «Это китч, шоу, как угодно, не буду говорить разных слов. Надо проект срочно перезагрузить», — добавил рецензент.

Тем не менее Владимир Григорьев подчеркнул, что в том или ином виде «Лукоморье» все равно появится в Царском Селе. В связи с этим отказываться от него совсем не представляется возможным.

Градостроительный совет не одобрил текущий проект и отправил его на доработку.