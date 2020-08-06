Воронеж, , 10:18 — REGNUM Ещё два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Воронеже, новые случаи включены в статистику смертности за последние сутки. Данные опублиеовал региональный оперативный штаб 6 августа.

За сутки подтверждено заражение 96 человек, 131 пациент выздоровел.

Всего за период пандемии в Воронежской области области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 11 705. Выздоровели 9688 пациентов с ранее подтверждёнными положительными тестами ПЦР, а также 1967 пациентов, которым диагноз поставили по данным КТ. Скончались 103 пациента с коронавирусом.