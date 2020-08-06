Ижевск, , 10:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 6 августа с начала пандемии провели 210 221 исследование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2405 исследований.

От общего числа носителей коронавируса в Удмуртии состояние 285 человек оценивается медиками как удовлетворительное, 67 — средней степени тяжести, 14 человек — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число носителей коронавируса в регионе по состоянию на утро 6 августа достигло 2520 случаев. При этом полностью выздоровели 2099 человек или более 83,29% от общего числа носителей коронавируса. За последние сутки выписаны 43 человека. 55 жителей республики скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.