Вашингтон, , 10:57 — REGNUM На онлайн-аукционе eBay в США продается кабриолет DeSoto Adventurer 1957 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Стоимость кабриолета оценивается в 300 тыс. долларов (около 22 млн рублей). Модель находилась в собственности основателя музыкального дуэта The Carpenters Ричарда Карпентера.

DeSoto — марка автомобилей, разработанных Chrysler Corporation, модели бренда выпускались в Соединенных Штатах в период с 1928 по 1961 год. Всего было произведено 300 моделей DeSoto Adventurer.

Автомобиль, выставленный на продажу, находится в отличном состоянии. Его интерьер выполнен в бежевых цветах. В салоне имеются: радиомагнитола, электрические стеклоподъемники, электропривод переднего сидения, а также часы Benrus, которые находятся на передней панели.

В качестве силовой установки у DeSoto Adventurer стоит восьмицилиндровый двигатель HEMI на 5,7 л производительностью 345 л. с. Он идет в паре с трехступенчатым «автоматом».

Пробег машины составляет всего 1918 км.

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