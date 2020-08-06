Ижевск, , 10:07 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 6 августа ещё один человек скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Уточняется, что мужчине было 70 лет. Течение заболевания осложняли хронические патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 55 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 6 августа выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2520 случаев заражения SARS-CoV-2.

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