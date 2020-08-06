Ижевск, , 10:04 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 6 августа выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2520 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели 2099 человек или более 83,29% от общего числа носителей коронавируса. За последние сутки выписаны 43 человека. 55 жителей республики скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один человек — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. По состоянию на четвёртое августа — ещё четверо жителей Удмуртии.