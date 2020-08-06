Красноярск, , 10:02 — REGNUM Ночью 6 августа 2020 года в реанимации скончался красноярский врач анестезиолог-реаниматолог. Как сообщили ИА REGNUM в Краевой клинической больнице, у медика была ковидная пневмония с очень быстрым течением, септический шок.

26 июля рейсом санавиации он вывозил очередного тяжёлого больного из Северо-Енисейска и в этот же день почувствовал себя плохо.

В так называемой «красной зоне» доктор работал с 1 июня. Неоднократно вывозил больных с тяжёлой пневмонией из районов. Ему было 54 года, 30 из которых отданы работе в краевой больнице, в санавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 13 807 человек. Вылечились 11 934 человека, скончались 345 пациентов с коронавирусом.

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