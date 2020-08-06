Брянск, , 10:04 — REGNUM Организованная группа, участникам которой инкриминируется незаконная банковская деятельность, выявлена в Брянске, сообщает пресс-служба регионального УМВД. За пять лет их оборот денежных средств составил более 800 миллионов рублей.

Незаконные банковские операции проводили трое жителей Брянской области. С 2015 по 2020 год они обналичивали деньги своих клиентов и помогали им уклоняться от уплаты налогов. Предположительно, в махинациях были задействованы 98 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц. По документам подпольные банкиры проводили фиктивные сведения об оплате товаров, услуг или готовой продукции. Оборот денежных средств составил 800 млн рублей, а полученный доход — 33 млн рублей.

Задержаны трое подозреваемых. В офисных помещениях и домах фигурантов обнаружены и изъяты наличные в размере более одного миллиона рублей, компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации, банковские карты, бухгалтерскую документацию, печати. Одного злоумышленника заключили под стражу, двум другим мерой пресечения избрали запрет на совершение определённых действий.