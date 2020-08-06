Симферополь, , 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 5 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — при скрининге здоровых лиц», — написал Аксёнов.

За период пандемии на территории Крыма положительные тесты на коронавирус подтверждены у 1386 человек, выздоровели 986 пациентов, скончались 15.