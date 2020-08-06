Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Компания Valve устранила ошибку, из-за которой пользователи теряли доступ к купленным играм в Steam. Об этом 5 августа сообщило издание Kotaku.

Программисты ликвидировали неисправность за несколько часов и попросили геймеров перезагрузить клиент Steam. После этого все исчезнувшие игры должны были снова появиться в библиотеке сервиса.

Напомним, 5 августа многие геймеры потеряли доступ к приобретенным ими играм в Steam. Проекты просто пропадали из библиотеки сервиса, а игрокам предлагалось купить их заново.

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