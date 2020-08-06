Сухум, , 10:09 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 5 августа. Об этом сообщает оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 105 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у двух из них. Обследование всех контактных лиц продолжается», — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что на лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 37 пациентов с COVID-19. Всего в Абхазии были выявлены 109 носителей коронавируса. Из них 37 победили инфекцию. Трое пациентов с COVID-19 умерли.

Напомним, ранее глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия рассказал, что представители министерства здравоохранения РФ пообещали ему помощь со стороны России в лечении заболевших COVID-19. По его словам, в Сочи при необходимости будут вывозить не только российских туристов, которые заболеют в Абхазии, но и жителей республики.

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