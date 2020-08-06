Токио, , 09:54 — REGNUM Компания Capcom представила четырёх новых персонажей для игры Street Fighter V. Об этом 5 августа сообщило издание Game Informer.

Новыми дополнительными персонажами станут: Дэн Хибики, Роуз, Оро и Акира Казама. Бойцы будут появляться в игре с зимы 2020 года по лето 2021 года с разницей в несколько месяцев.

Напомним, релиз файтинга Street Fighter V состоялся в 2016 году. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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