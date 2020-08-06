Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Стали известный популярные среди петербуржцев туристические направления в августе 2020 года. Как выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий», из-за пандемии и закрытия границ между Россией и другими странами жители Северной столицы предпочли отечественный юг и родной Северо-Запад.

Статистика переходов с сервиса «Яндекса» на сайты партнеров-агрегаторов показала, что в августе петербуржцы запланировали отдых в Сочи, Анапе и Зеленогорске (Курортный район Санкт-Петербурга).

«В пятерку также вошли Ялта и Алушта. По сравнению с другими большими городами в Санкт-Петербурге особенно высок интерес к соседним Зеленогорску, Сортавале и Выборгу», — говорится в сообщении.

Также жители города на Неве в полтора раза чаще, чем горожане других крупных населенных пунктов страны, выбирают направления: Геленджик, Севастополь, Евпатория, Выборг.

«В целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти наполовину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть», — отметили аналитики сервиса.

Помимо этого, петербуржцы стали чаще выбирать загородный отдых и после трехмесячной самоизоляции больше заниматься активным отдыхом. По данным аналитиков сервиса, в июле в несколько раз вырос спрос на водные лыжи, вейк‑ и ниборды, на надувные круги и матрасы.

«Интерес к товарам для походов и отдыха на природе, просевший в апреле, в июне почти сравнялся с прошлогодним уровнем, а в июле был на 9 % выше, чем год назад», — отметили в компании.

Рост спроса также объяснен тем, что горожане стали чаще совершать онлайн покупки.