Иваново, , 09:50 — REGNUM Работа спортивных школ, а также проведение тренировок спортивных команд на открытом воздухе разрешено в Ивановской области с 6 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Спортшколы начинают тренировки для своих воспитанников по мере готовности — все занятия должны проводить с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«В настоящее время с соблюдением регламента открыты более десятка спортивных школ региона, а к занятиям приступили более полутысячи детей. Мы понимаем, что для развития спортсменов необходимы полноценные тренировки, которые они могут получить только на базе спортивных учреждений. С соблюдением всех требований Роспотребнадзора будем возвращаться к полноценному проведению тренировочного процесса на всех уровнях спортивной подготовки», — отметил начальник департамента спорта Ивановской области Антон Лопатин.

Ивановцы могут заниматься спортом на открытых плоскостных спортивных сооружениях, в том числе на спортивных площадках во дворах. При этом необходимо соблюдать требования по соблюдению санитарной дистанции не менее полутора метров, использовать защитные перчатки в случае применения спортивного инвентаря и оборудования. Также ранее в регионе были разрешены тренировки профессиональных спортивных команд и проведение матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей. Футбольный клуб «Текстильщик» 1 августа провел первый домашний матч в рамках Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги.