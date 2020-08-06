Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Популярный интернет-стример Тайлер «Ninja» Блевинс вернулся на Twitch. Об этом 5 августа сообщила «Игромания».

Издание отмечает, что представители сервиса восстановили учётную запись Блевинса на Twitch. За «первой» трансляцией стримера следили более 100 тыс. человек.

Напомним, в 2019 году Тайлер Блевинс заключил сделку с Microsoft о переходе на их новый сервис Mixer. Однако в июле 2020 года платформа закрылась из-за недостаточной популярности.

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