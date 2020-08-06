Москва, , 09:41 — REGNUM Запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируется в декабре 2026 года. Об этом 6 августа заявил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев в интервью ТАСС.

«Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года», — сказал Токарев.

По его словам, этот проект высокоскоростной железнодорожной магистрали является экономически эффективным.

Достичь операционной безубыточности планируется после первого полного года эксплуатации — в 2027 году. Чистую прибыль ВСМ начнёт приносить через пять лет — в 2031 году.

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