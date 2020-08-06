Москва, 6 августа 2020, 09:37 — REGNUM Власти Швейцария смягчили для российских туристов правила въезда в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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С 8 августа 2020 года гражданам РФ не нужно будет проходить обязательный десятидневный карантин по прибытии в Швейцарию. Правило распространяется на граждан ОАЭ и Азербайджана.
Также нет обязательного требования по предъявлению отрицательного теста на коронавирус на въезде в Швейцарию.
Как сообщало ИА REGNUM, граждане Швейцарии смогут прибыть в Россию на самолете, авиасообщение будет восстановлено 15 августа.
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