Париж, , 09:36 — REGNUM В июле месяце музей Лувр в Париже принимал 10 000 посетителей в день, что в четыре раза меньше, чем обычно в том месяце, сообщает Le Figaro.

В целом в июле 200 000 посетителей смогли спокойно пройти по залам крупнейшего музея в мире. Более половины посетителей музея были французами.

Посещаемость музея Лувр, который открылся 6 июля 2020 года после более чем трех месяцев закрытия, снизилась, как и ожидало руководство музея. Уровень посещаемости, зафиксированный в июле, соответствует прогнозам. Руководство музея рассчитывало на 4−10 000 посетителей в день.

Напомним, музей Лувр в Париже закрыли из-за эпидемиологической ситуации во Франции, вызванной распространением коронавируса.