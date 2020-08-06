Лондон, , 09:35 — REGNUM В сети появился трейлер хоррор-игры с элементами выживания Tormented Souls. Его опубликовали 5 августа на YouTube-канале издательства PQubeGames.

Главная героиня Tormented Souls Кэролайн Уолкер расследует таинственное исчезновение девочек-близняшек в особняке Винтерлейк. Вскоре девушке предстоит побороться за свою жизнь и разгадать все секреты этого мистического места.

Релиз Tormented Souls ожидается в 2021 году. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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