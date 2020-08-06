Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Компания Honda объявила об отзыве на ремонт в Соединенных Штатах более 600 тысяч автомобилей. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Речь идет сразу о четырех сервисных кампаниях, которые коснутся более 600 тысяч автомобилей марки Honda. Выявленные дефекты, требующие ремонта, носят различный характер — от неисправной приборной панели до примерзания замков на дверях.

Отзывная кампания коснулась минивэнов Odyssey и внедорожников Pilot и Passport. Отзыв назначен на 23 сентября.

Так, минивэны Odyssey, выпущенные в 2018—2020 годах, будет отправлены на ремонт из-за проблем с дверьми. В холодное время года в случае, если на этих авто между сдвижными дверьми и внешними ручками попадет влага, то замок может замерзнуть.

Также от попадания влаги не застрахованы крепежные отверстия камеры заднего вида. Это может привести к неисправности прибора. в результате автовладелец получит неработающий прибор. Такой дефект может появиться на новых минивэнах 2019−2020 года.

Во избежание этих проблем при ремонте специалисты поменяют внешние ручки раздвижной двери и камеры заднего вида.

Ранее японская компания Honda зарегистрировала патент на название Trailsport, которое может быть использовано для нового внедорожника марки.

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