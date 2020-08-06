Ульяновск, , 09:31 — REGNUM В Радищевском районе Ульяновской области в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения антикоррупционного законодательства у двух депутатов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

При проверке сведений о доходах и имуществе прокуратурой установлено, что один из депутатов совета депутатов Радищевского района не указал информацию о находящемся в собственности земельном участке площадью 1700 кв. метров.

Также ведомство выявило, что один из народных избранников Ореховского сельского поселения не предоставил данные о доходах, полученных от деятельности хозяйствующего субъекта.

По данным фактам внесены представления об устранении, в том числе путем досрочного прекращения полномочий депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Инзенском районе Ульяновской области надзорным ведомством выявлены факты нарушения антикоррупционного законодательства со стороны 38 депутатов различных поселений, в Барышском районе — у 30 парламентариев, в Сенгилеевском районе — у 15 народных избранников.

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