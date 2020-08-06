, 09:31 — REGNUM В Чечне обрели свободу около 40 пятнистых оленей. Накануне, 5 августа, их выпустили на волю в горном Итум-Калинском районе вице-премьер РФ Юрий Трутнев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После знакомства с объектами инфраструктуры ВТК «Ведучи» мы с Юрием Петровичем полюбовались замечательной природой Итум-Калинского района. Здесь же мы решили внести свою лепту в восстановление местной фауны. Для этого мы выпустили в живописную долину реки Харачой-Ахк около 40 пятнистых оленей», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев совершил 5 августа рабочую поездку в Чечню В ходе нее он побывал на всесезонном курорте «Ведучи», на ряде предприятий республики. В рамках визита состоялось и мероприятие по выпуску на волю оленей.

В Чечне уже не первый год занимаются разведением этих животных в целях увеличения популяции. Для этого в регионе созданы специальные заповедники и заказники, где специалисты выращивают молодняк. За несколько последних лет на волю в горах Ножай-Юртовского, Веденского и Итум-Калинского районов было выпущено более 1000 пятнистых оленей.

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