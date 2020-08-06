Тамбов, , 09:31 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Тамбовской области, сообщили 6 августа в региональном оперативном штабе.

«27 новых случаев сегодня. Из них: 8 мужчин, 17 женщин, 2 ребёнка (девочка 5 месяцев, девочка 6 лет). Возраст взрослых заболевших от 19 до 73 лет. Прибывших из других регионов нет, 27 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего за период пандемии в регионе положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6157 человек, в 2160 случаях — без клинических проявлений. Выздоровели 5279 человек, 36 пациентов умерли. В больницах региона остаются 239 пациентов.