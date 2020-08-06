Абакан, , 09:24 — REGNUM Ещё один случай смерти пациента с COVID-19 официально подтверждён в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 6 августа в республиканском министерстве здравоохранения.

Умерла 73-летняя жительница Абакана. У неё были тяжёлые сопутствующие заболевания.

Таким образом, за весь период в регионе скончались 33 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 6 августа выявлено 2965 носителей коронавируса.

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