Самара, , 09:25 — REGNUM Тепло в здание нового Дворца спорта, который возводится в Самаре, планируют подать к зиме текущего года. Об этом 5 августа сообщил генеральный директор компании «Волгатрансстрой-9» Андрей Костенко на выездном совещании на месте строительства этого объекта, которое провел глава региона Дмитрий Азаров.

По словам Андрея Костенко, рабочие уже закончили возводить монолитные конструкции и установили кровлю здания, а также почти «закрыли» внутренний контур. А к зиме в здание планируют подать тепло и начать в нем отделочные работы.

Отмечается, что сейчас рабочие монтируют инженерное оборудование, в том числе и системы ледовых площадок — основную и тренировочную. В здании также будет работать единственная в области сертифицированная площадка для керлинга, а также хореографический и универсальный залы и помещения-трансформеры для различных мероприятий.

По словам чиновников, на боковом фасаде здания будет размещено панно с изображением хоккеистов. Кроме этого, будет установлена памятная табличка о первом концерте в Самаре Владимира Высоцкого. На здании также разместится огромный наружный светодиодный экран, на котором будут транслировать спортивные мероприятия.

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