Москва, , 09:21 — REGNUM Дыню не рекомендуется употреблять с холодной водой, молоком или алкоголем, поскольку это может привести к расстройству желудка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дыню лучше употреблять в промежутках между приемами пищи, но не после еды и не на голодный желудок. В ведомстве также напомнили, что основные вредные вещества в дыне, если они есть, находятся около корки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по определению несвежести продуктов в магазине в теплый период года. В ведомстве подчеркнули, что отсутствие неприятного запаха у продуктов не всегда гарантирует их свежесть.

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