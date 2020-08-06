Ташкент, , 09:19 — REGNUM В Узбекистане внедрят общественный контроль за разработкой генеральных планов населенных пунктов. Это предусмотрено новой редакцией Градостроительного кодекса, принятого парламентом республики 5 августа, сообщает издание Norma.uz.

Согласно документу, жители теперь смогут участвовать в утверждении генерального плана города или села, в котором они проживают. Законодатели считают, что эта норма позволит избежать незаконных построек и несанкционированного изъятия земли.

Кроме того, Градостроительный кодекс регламентирует приобретение земельных участков для нужд государства и общества. В частности, сносить объекты станет возможно только после полной выплаты компенсации юридическим и физическим лицам.