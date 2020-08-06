Пекин, , 09:17 — REGNUM Два спутника, которые предназначены для научных исследований и дистанционного зондирования, успешно вывел на орбиту Китай. Об этом 6 августа сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) на своей официальной странице в социальной сети WeChat.

Указывается, что космические аппараты были запущены в околоземное пространство на ракете-носителе CZ-2D («Чанчжэн-2D») с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции КНР Ганьсу в 12:01 по местному времени (07:01 мск)

Также уточняется, что были запущены оптический спутник Gaofen-9−04, предназначенный для дистанционного зондирования, и спутник Qinghua, который будет использоваться для научных исследований и при составлении кадастра земель.

Кроме этого, по плану Qinghua будет испытывать новые технологии глобальной спутниковой навигации, а Gaofen-9−04 — использоваться для нужд городского планирования и сельского хозяйства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, что правительство Китая предлагает другим странам активизировать сотрудничество в космосе на основе равенства, уважения и взаимной выгоды.