Омск, , 09:12 — REGNUM Меры по соблюдению масочного режима в транспорте будут усилены, сообщили ИА REGNUM 6 августа в правительстве Омской области.

В Омске состоялось совещание, посвящённое соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В соответствии с распоряжением губернатора региона, лица, осуществляющие перевозку пассажиров, обязаны обеспечить водителей и кондукторов средствами индивидуальной защиты.

«В отношении нарушителей режима будут вводиться новые более жёсткие меры», — прокомментировал министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.

За прошедшую неделю сотрудники минрегионбезопасности проверили более 500 транспортных средств. Составлено 17 протоколов. Сотрудники областного УМВД составили 123 протокола на водителей, кондукторов и граждан.

В Омской области для нарушителей масочного режима действуют штрафы: от 1 до 30 тысяч рублей для граждан; от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 30 до 50 тысяч рублей для предпринимателей (без образования юридического лица), от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области режим повышенной готовности из-за коронавируса продлён до 18 августа.

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