Саратов, , 09:17 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 6 августа коронавирус выявили у 9968 человек, за сутки положительные тесты на коронавирус получили еще 90 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 6120 человек, за сутки — 80 пациентов. С момента наблюдения скончался 61 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших 14 человек из числа контактных, в 76 случаях — заражение из неустановленных источников. Снова больше всего зараженных среди лиц старше 60 лет — 42 человека, двое — несовершеннолетних.

В лабораториях с начала пандемии проведено более 281,5 тыс. исследований, за сутки — 2,59 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в вечернее время 5 августа на проспекте Кирова в Саратове организовали массовое мероприятие, на котором большинство граждан находились без индивидуальных средств защиты.

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