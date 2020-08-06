Тбилиси, , 09:20 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили девять случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 6 августа было размещено на сайте Stopcov.ge.

По последним данным, всего на текущую дату в стране зафиксировано 1206 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 13 пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений. Теперь их 987 или 82% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 7071 человек, в стационаре — 294.

Стоит отметить, что в Грузии решено провести масштабное исследование на предмет того, сколько человек в стране заразились коронавирусом. Степень его распространения будут определять на основании изучения сыворотки крови испытуемых.

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