Ростов-на-Дону, , 09:08 — REGNUM Причины передачи слонихи Эколь из ростовского зоопарка в цирк назвал директор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный. По его словам, для животного созданы все условия. При этом имя слонёнку пришлось изменить на Николь.

«Мне пришлось переименовать слониху. Ведь Эколь и Николь — это очень созвучные имена. Я обратил внимание, что, когда люди между собой общаются, они часто говорят: «Эй, иди сюда». И слон на это реагирует. Я понял, что вот эту букву Э надо убрать и назвать слониху Николь. Но по документам она всегда будет Эколь», — сказал дрессировщик.

По словам Запашного, содержание животных в цирке находится на контроле у надзорных ведомств, поэтому тревог по данному вопросу быть не должно.

«Если мы вернём слонёнка, мы только создадим проблемы и Николь, и самому зоопарку. Этот вопрос надо закрывать», — считает Эдгард Запашный.

ИА REGNUM напоминает, что директор ростовского зоопарка ранее заявил о необходимости разлуки слонёнка Эколь с отцом. Условий для содержания животных в разных вольерах на территории зоосада нет. Однако учёных, общественников и российских артистов эта причина не устроила. Они требуют вернуть слонёнка в Ростов-на-Дону.

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