Киев, , 09:09 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 1318 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 6 августа специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за сутки от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, скончался 31 человек, выздоровели 997 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине подтверждены 76 808 случаев заражения, 1819 человек скончались, а 42 524 выздоровели.

По словам директора Киевской школы экономики Тимофея Милованова, с 11 августа 2020 года в Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины могут усилить карантинные меры.

Отметим, что на Украине второй день подряд обновляется суточный антирекорд по числу выявленных случаев заражения.

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