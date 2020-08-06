Москва, 6 августа 2020, 09:05 — REGNUM Температура воздуха в Москве 6 августа поднимется до 27 градусов тепла. Об этом сообщили в центре «Фобос».
"Через столичный регион скользнёт холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков с вероятностью локальных гроз», — говорится в прогнозе.
В столице ожидается облачная с прояснениями погода, после обеда пройдёт кратковременный дождь, возможно, с грозой. Воздух прогреется до 27 градусов тепла, в Московской области — до 28 градусов. Ветер будет порывистый, его скорость окажется в пределах 9 м/с.
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