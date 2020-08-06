Ставрополь, , 09:14 — REGNUM Открытие 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» запланировано на Ставрополье к 1 сентября 2020 года. Они разместятся на 25 территориях края, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе главы региона.

Напомним, центры «Точка роста» создаются в российских школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В них школьники могут в дополнение к общеобразовательной программе получать углубленные знания по цифровым, естественно-научным, техническим и гуманитарным дисциплинам.

В прошлом году на Ставрополье было открыто 70 центров «Точка роста». Ожидается, что к 2024 году их общее количество в крае достигнет 289.

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