Ханты-Мансийск, 6 августа 2020, 09:05 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявили 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 37 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 34; Нижневартовск — 25; Радужный — 15.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 6 августа зарегистрировано 17 349 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 14 392 человек вылечились, 136 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения коронавируса в Югре на 6 августа составляет 1,00.