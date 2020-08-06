Алма-Ата, Казахстан, , 09:03 — REGNUM Жительница Алма-Атинской области выдавала ложные справки с отрицательным результатом теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе регионального комитета по финансовому мониторингу.

Факт незаконной выдачи справок выявили сотрудники департамента экономических расследований. Медработница 1984 года рождения задержана при получении 25 тыс. тенге ($60) за выдачу фиктивной справки. На допросе женщина призналась, что с июня выдала 12 таких справок.

Напомним, 20 июля в фонде социального медицинского страхования Казахстана сообщили, что граждане республики с симптомами пневмонии и ОРВИ смогут бесплатно сдать тест на коронавирус по направлению участкового врача.