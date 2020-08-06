Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM В ходе гидравлических испытаний теплосетей в Екатеринбурге удалось выявить 21 повреждение труб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Больше всего проблем обнаружили в Юго-Западном микрорайоне города (повреждения на улицах Посадской, Гурзуфской, Белореченской, Волгоградской, Амундсена). Также не прошли проверку трубы на проспекте Космонавтов (Уралмаш), улицах Красноармейской (Центр), Таватуйской (Старая Сортировка), Уральской, Сулимова, в переулке Парковом (микрорайон Пионерский), а также на улицах Ключевской и Токарей (ВИЗ).

В ходе июльских опрессовок было выявлено 39 повреждений — больше, нежели сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, третий этап опрессовок в 2020 году в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Берёзовском был намечен на период с 3 по 6 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге начался третий этап опрессовок