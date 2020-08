Тбилиси, , 09:06 — REGNUM Погибшая в Грузии 23-летняя Тамар Бачалиашвили незадолго до смерти чрез интернет искала информацию о самоубийствах и интересовалась, что происходит со страницей в соцсетях, когда умирает владелец аккаунта. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, компьютер девушки был взломан экспертами и осмотрен в присутствии адвоката ее семьи. Следователи изучили историю входов на интернет-сайты.

«17 июля 2020 года, за день до исчезновения, в 18:36 Тамар Бачалиашвили вошла в раздел помощи на странице Facebook, где указан заголовок веб-страницы — What will happen to my Facebook account if I pass away?, что означает: «Что произойдет с моим аккаунтом Facebook, если я умру?», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, тело Бачалиашвили нашли в ее собственном автомобиле в лесу. Повреждений на ее теле обнаружено не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Родители погибшей считают, что их дочь убили и требуют подключить к расследованию ФБР.

