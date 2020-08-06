Самара, , 08:59 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил лучших выпускников школ региона. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба областной Самарской губернской Думы.

По сообщению пресс-службы ведомства, медали «За особые успехи в учении» были вручены выпускникам, которые набрали 100 баллов на едином государственном экзамене, победителям олимпиад, а также учащимся, которые добились больших успехов в спорте и общественной жизни.

Всего в текущем году такими медалями были награждены 2094 выпускника школ региона, что на 347 человек больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что 100 баллов по результатам ЕГЭ набрали 126 человек. При этом шесть человек набрали 100 баллов по двум предметам: 4 выпускника — из Тольятти и 2 выпускника — из Самары.

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