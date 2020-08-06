Берлин, , 08:54 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено свыше одной тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране выросло до 213 067.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались семь пациентов и потому суммарное количество летальных исходов теперь составляет 9175.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 195 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Бавария (51 582 заразившихся), Северный Рейн-Вестфалия (50 493) и Баден-Вюртемберг (37 574).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 95942, в том числе 1060 — за минувшие сутки.