Киев, , 08:57 — REGNUM В рамках реформы правоохранительных органов, на Украине участковых инспекторов могут заменить «шерифы». Об этом, как передает телеканала «Украина 24», заявил 4 августа советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

«Сейчас у нас запускается такая новая форма — полицейский офицер общины, и со временем она придёт на замену участковым офицерам полиции», — рассказал он.

По словам чиновника, часть денег офицер будет получать от общины.

«Это по аналогии — местный шериф, который постоянно со всеми общается», — добавил Мартыненко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о том, как президент Украины Владимир Зеленский «объяснил» Авакову, что главе МВД Украины не следует пытаться присвоить себе президентские полномочия.

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