Киев, 6 августа 2020, 08:57 — REGNUM В рамках реформы правоохранительных органов, на Украине участковых инспекторов могут заменить «шерифы». Об этом, как передает телеканала «Украина 24», заявил 4 августа советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Владимир Мартыненко.
По словам чиновника, часть денег офицер будет получать от общины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о том, как президент Украины Владимир Зеленский «объяснил» Авакову, что главе МВД Украины не следует пытаться присвоить себе президентские полномочия.
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